Maroc : Vague de chaleur mercredi et jeudi dans plusieurs provinces

Une vague de chaleur est attendue mercredi et jeudi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 46°C et 49°C, alerte mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin spécial.

Ainsi, des températures allant de 46 à 49°C sont attendues mercredi à Aousserd, Assa-Zag, Es-Semara et l’intérieur de Boujdour et Oued Ed-Dahab, et jeudi à Aousserd, indique la DGM.

Des températures allant de 43 à 46°C concerneront, mercredi, les provinces de Beni Mellal, El Kelaa des Sraghna, Fquih Ben Salah, Guelmim, Guercif, Khouribga, Marrakech, Rehamna, Settat, Sidi Ifni (intérieur), Taounate, Taourirt, Taroudant, Tata et Zagora, ajoute le communiqué.

Des températures variant entre 40 et 43°C seront attendues, mercredi, à Azilal, Boulemane, Chefchaouen, Chichaoua, Driouch, Essaouira, Fes, Khemisset, Khenifra, Laayoune, Meknes, Moulay Yacoub, Nador, Ouezzane, Oujda-Angad, Sefrou, Taza et Youssoufia.

Jeudi, des températures oscillant entre 43 et 46°C sont prévues à Assa-Zag, Boujdour, Es-Semara, Oued Ed-Dahab et Tata, tandis que des températures variant entre 40 et 43°C intéresseront les provinces de El Kelaa des Sraghna, Fquih Ben Salah et Khouribga.

la DGM souligne, en outre, que le Sud-est et l’intérieur des provinces Sud du pays connaîtront une persistance du temps chaud le vendredi.

(Avec MAP)