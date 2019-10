Maroc/Météo : Temps nuageux avec pluies dans plusieurs régions

Temps nuageux avec pluies et risques orage sur le Tangérois, le Rif occidental, le Loukkos et l’ouest de la Méditerranée.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 14 octobre 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale :

-Températures du jour en baisse sur le nord et le centre.

-Ciel passagèrement nuageux sur les côtes et les plaines nord avec possibilités de faibles pluies le matin.

-Remontés de nuages d’origine tropicale sur les provinces Sud avec ondées éparses.

-Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

-Chasses sable locale sur l’extrême sud.

-Vent modéré de nord-ouest sur le nord, le centre, l’Oriental et le sud-est et de secteur nord à variable sur le sud.

-Températures minimales de l’ordre de 07/13°C sur les reliefs, de 21/25°C sur le sud-est et l’intérieur des provinces sud et de 14/21°C en général ailleurs.

-Températures maximales de l’ordre de 20/27°C sur les côtes, les plaines nord et centre, les reliefs, le nord-est des provinces sahariennes et le sud-est, de 25/30°C sur l’Oriental et le Souss et de 30/36°C sur les provinces sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée ailleurs.

(Avec MAP)