Maroc : Fortes rafales de vent mercredi et jeudi dans plusieurs provinces

Ainsi, de fortes rafales de vent sont prévues mercredi de 14h00 à 23h00 dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, El Jadida, Essaouira, Safi, Sidi Bennour et Youssoufia, a précisé la DGM dans cette alerte de niveau orange.

Le même phénomène intéressera jeudi de 00h00 à 23h00 les provinces d’Al Haouz, Al Hoceima, Assa-Zag, Chefchaouen, Chichaoua, El Jadida, Errachidia, Es-Semara, Essaouira, Fahs-Anjra, Figuig, Guelmim, Laâyoune, Larache, M’diq-Fnideq, Ouarzazate, Ouezzane, Safi, Sidi Bennour, Sidi Ifni, Tan-Tan, Tanger-Assilah, Tarfaya, Taroudant, Tata, Tétouan, Tinghir, Tiznit, Youssoufia et Zagora.

Par ailleurs, des averses orageuses risqueront d’être localement importantes par moments jeudi et vendredi sur le Tangérois, Loukkos, Rif occidental, Souss et Chidama, selon le bulletin spécial. En outre, les vents seront probablement forts par endroits le vendredi sur les plaines atlantiques Nord et Centre, l’Atlas, le Sud-Est et l’Oriental.

