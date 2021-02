Maroc : Fortes averses orageuses et des chutes de neige du jeudi au samedi dans plusieurs provinces

De fortes averses orageuses sont attendues du jeudi au vendredi et des chutes de neige sont prévues de jeudi à Samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes averses orageuses de niveau orange (40 à 70mm) sont prévues de jeudi à 18h à vendredi à 20h dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Ouarzazate, Rehamna, Taroudant et Youssoufia, indique la DGM dans un bulletin d’alerte.

Des averses modérées (20 à 35mm) et parfois orageuse avec de la grêle par endroits intéresseront durant la même validité les provinces de Béni Mellal, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Essaouira, Fquih Ben Salah, Khemisset, Khouribga, Mediouna, Mohammedia, Nouaceur, Rabat, Safi, Salé, Settat, Skhirat-Temara, Tata et Tinghir, ajoute la DGM. Des chutes de neige à partir de 1.400m de niveau de vigilance orange (20 à 50 cm en 24 heures), sont attendues de jeudi à 18h à samedi à 23h dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Boulemane, Chichaoua, Ifrane, Khénifra, Midelt, Ouarzazate, Taroudant et Tinghir.

(Avec MAP)