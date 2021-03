Fortes pluies localement orageuses et fortes rafales de vent mardi et mercredi dans plusieurs provinces

De fortes pluies localement orageuses et de fortes rafales de vent sont attendues mardi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

De fortes pluies localement orageuses (20 à 30 mm) sont prévues mardi de 15h00 à 22h00 dans les provinces d’Errachidia, Figuig, Midelt, Ouarzazate, Tinguir et Zagora, tandis qu’elles sont attendues du mardi à 15h00 au mercredi à 6h00 dans les provinces de Berkane, Nador et Oujda-Angad, a précisé mardi la DGM dans une alerte météorologique de niveau orange. De même, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) toucheront mardi les provinces d’Assa-Zag, Boujdour, Es-Semara, Guelmim, Laâyoune, Oued Ed-Dahab, Sidi Ifni, Tan Tan, Tarfaya et Zagora, fait savoir la même source.

Par ailleurs, des rafales de vent assez fortes (60 à 75 km/h) persisteront mercredi sur les provinces d’Aousserd, Boujdour, Errachidia, Essaouira, Figuig, Laâyoune, Midelt, Oued Ed-Dahab et Tarfaya, précise la DGM, ajoutant que des chasse-sables fréquentes sont prévues mardi et mercredi sur l’intérieur des provinces sud.

Quelques chutes de neige (5 à 15 cm) intéresseront du mardi à 15h00 au mercredi à 06h00 les reliefs du Haut et du Moyen Atlas à partir de 1.700 m.

(Avec MAP)