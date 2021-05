Alerte Météo : Vague de chaleur de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

Ainsi, des températures variant entre 40 et 43°C concerneront, durant cette période, les provinces d’Aousserd, Assa-Zag, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Smara, Fquih Ben Salah, Guelmim, Marrakech, Rhamna, Taroudant, Tata, Youssoufia et Zagora, a indiqué la Direction dans un bulletin météorologique spécial de niveau orange.

Par ailleurs, pour ce qui est des prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 19 mai 2021, établies par la Direction générale de la météorologie, il fera un temps assez chaud sur les plaines intérieures centre, le Souss et les extrêmes sud et sud-est.

Nuages bas, la nuit et la matinée, associés localement à des formations brumeuses sont prévus sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques.

Il est également prévu une remontée de nuages tropicaux sur les provinces du Sud avec risque d’ondées éparses et parfois orageuses. Il est également prévu des nuages cumuliformes et légèrement instables sur les Haut et Moyen Atlas et un temps généralement stable avec ciel clair ou circulation de nuages élevés ailleurs.

Un vent modéré à assez fort de secteur nord soufflera sur les côtes sud, ainsi que sur les plaines et les côtes centre, faible à modéré de secteur sud sur le Sud-Est, de secteur est sur la Méditerranée et de nord à ouest ailleurs.

