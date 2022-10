Alerte Météo : Temps chaud dans plusieurs provinces entre mercredi et vendredi

Ainsi, les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Settat, Rehamna, Khemisset, Youssoufia, Taroudant, Inezgane-Ait Melloul, Tiznit, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Sidi Ifni, Tan-Tan, Guelmim, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab, connaîtront, du mercredi au vendredi, des températures allant de 35 à 39°C, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange.

Des température de 34 à 37°C seront, par ailleurs, enregistrées, mercredi, dans les provinces de Salé, Kénitra, Nouaceur, Mediouna, Berrechid, Sidi Bennour, Benslimane et Safi, tandis que les provinces de Larache, Rabat, Skhirate-Témara, Casablanca, Mohammedia et El Jadida connaîtront des températures oscillant entre 30 et 34°C, le même jour.