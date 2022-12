Alerte Météo. Fortes pluies et rafales de vent du vendredi au dimanche

De fortes averses parfois orageuses (30-100 millimètres) et des rafales de vent assez fortes sont prévues du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des pluies oscillant entre 80 et 100 mm sont attendues du vendredi à 11H au samedi à 10H à Chefchaouen et les reliefs relevant des provinces de Larache, de Tétouan, d’Al Hoceima et de Ouezzane, a indiqué la DGM dans un bulletin de niveau de vigilance rouge.

Aussi, Tanger-Assilah, Fahs Anjra, Taza et Taounate connaîtront des pluies variant entre 40 et 80 mm, alors que des précipitations (30-45 mm) s’abattront sur Kénitra, Sidi Kacem, Moulay Yacoub, M’diq-Fnideq et Meknès du vendredi à 11h au samedi à 10H, a fait savoir un bulletin de la DGM de niveau de vigilance orange.

Des rafales de vent assez fortes (50-70km/h) sont prévues durant la même période sur les plaines au nord d’Essaouira, le Saiss et le Rif occidental.

Le dimanche de 01H à 20H, des pluies (40-80 mm) intéresseront Tanger-Assilah, Fahs Anjra, Chefchaouen, Larache, Tétouan et Ouezzane.