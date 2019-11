Alerte Météo. Chutes de neige et temps froid du vendredi au dimanche

Des chutes de neige du niveau « orange » concerneront ainsi les préfectures et les provinces de Boulemane, Guercif, Ifrane, Khénifra, Midelt, Sefrou et de Taza, a indiqué la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

Un temps froid est également prévu le week-end avec des températures minimales oscillant entre 04 et 00 degrés et maximales variant entre 02 et 07 degrés à Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Boulemane, Feguig, Guercif, Ifrane, Midelt, Taza et Tinghir, selon la même source.

Durant la même période, un temps froid est prévu à Al Hoceima, Khémisset, Errachidia, Taroudant, Taourirt, Taounate, Jerada, Khouribga, Driouch, Rehamna, Zagoura, Chefchaouen, Fqih Bensaleh, Meknès, Moulay Yaâcoub, Oujda-Angad, Ouarzazate, avec des températures minimales oscillant entre 00 et 04 degrés et maximales entre 10 et 15 degrés.

(Avec MAP)