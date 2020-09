Wadad Sebti : La majorité de nos étudiants ont pu effectuer leur stage

Dans le contexte très particulier et complexe de cette pandémie, emlyon campus de Casablanca a maintenu l’agenda des stages de tous les étudiants en bachelor, de la première à la quatrième année. Aussi, nous pouvons dire que 85% de nos étudiants ont pu initier et effectuer leurs stages, que ce soit au Maroc ou à l’international. Les étudiants qui n’ont pas pu effectuer de stage ont pu rédiger un rapport de recherche en guise de substitution qui devait être en lien avec l’environnement de l’entreprise et les enseignements acquis tout au long de l’année. En effet, le mot d’ordre au niveau de tous les campus emlyon à travers le monde a été de ne pénaliser aucun de nos étudiants. Dès la fermeture des frontières, nous avons mis en place un protocole d’accompagnement et de suivi de l’ensemble de nos étudiants en stage à l’international et jusqu’à leur retour chez eux, avec la mise en place d’une cellule d’écoute pour les aider dans leurs difficultés …

Enfin, il faut souligner que l’emlyon a mis en place et assuré, dès le 17 mars dernier, 100% des enseignements planifiés, ce qui a permis de maintenir une continuité pédagogique pour les étudiants malgré la pandémie sans aucune incidence sur leurs cours ou examens.