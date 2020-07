Tout type d’entreprise peut mettre en place des solutions en phase avec le contexte actuel

Aujourd’hui, les technologies ont apporté une valeur ajoutée aux entreprises qui désirent continuer leurs activités dans un contexte de crise ou pas. Il faut certes digitaliser mais pas à n’importe quel prix. Toute entreprise est capable d’innover quelle que soit sa taille et aujourd’hui, on a bien vu que certaines start-up ont su bien s’adapter au contexte de crise sanitaire.

D’autre part, toute entreprise peut mettre en place une multitude de solutions, principalement aujourd’hui en matière de sécurité des données et de cybersécurité. Depuis le début de la crise, la cybersécurité a été un enjeu majeur, car les attaques, notamment par hameçonnage se sont multipliées par le biais d’envoi de message émanant de fausses adresses.

En pratique, deux aspects sont à prendre en considération. En premier lieu, les équipements utilisés. Il convient de choisir et de s’adapter en fonction de l’audit réalisé, si ses employés utiliseront leurs propres ordinateurs ou si l’entreprise est en mesure de fournir des équipements incluant l’installation d’un pare-feu, d’un antivirus et d’un outil de blocage d’accès à des sites malveillants, ainsi que l’installation d’un VPN. En deuxième lieu, il est également nécessaire d’informer et de (re)sensibiliser les employés aux problématiques de données personnelles et de rappeler les mesures de sécurité relatives à la confidentialité des codes d’accès, les précautions à prendre lors de la réception de courriels provenant de sources inconnues et contenant des pièces jointes. Il faut également être vigilant dans le choix des outils de visio-conférence et encadrer leur bonne utilisation et celle des messageries.

En ce qui concerne le cabinet CV Parser, nous avons toujours utilisé l’intelligence artificielle pour développer des solutions destinées aux entreprises.

La crise sanitaire nous a facilité la chose, il nous a été facile de nous adapter et de proposer depuis peu une borne écologique destinée aux traitements de CV.

Grâce à sa technologie de pointe en analyse sémantique des Cvs et la richesse de son dictionnaire métier, la borne permet de scanner, analyser, et classer les Cvs, quel que soit leur contenu, via la reconnaissance optique de caractères (OCR). La solution dispose d’une fonction hybride, soit le candidat scanne son Cvs Via (OCR) soit l’envoyer via connexion sécurisée sur la borne sur place.

Parce que le risque des épidémies est omniprésent, la contamination ou la transmission des virus ou bactéries peut également se faire via canal support papier lors de la collecte des Cvs par les moyens généraux ou par l’équipe RH lors du traitement des Cvs, la borne évite ainsi le risque sanitaire lié au traitement des candidatures support papier. Elle permet également d’analyser et stocker les Cvs en format numérique utilisable à n’importe quel moment.