Rachid Maataoui : Les stages sont effectués à 40% en présentiel

Malgré la crise, notre politique de stages a été maintenue et adaptée en fonction des restrictions sanitaires. En tant que groupe actif dans la production intellectuelle, notamment dans la formation et le conseil, nous avons une activité qui a pu tenir malgré la crise. Ceci n’a pas impacté notre politique de gestion des stages et nous avons pu par la même occasion autoriser des stages à distance, ponctués par de la présence physique deux fois par semaine dans nos locaux. Nous avons mis en place un système de rotation qui permet de maintenir le lien social et le préserver avec les stagiaires et surtout répondre à leurs besoins d’apprentissage sur le terrain. Ceci est aussi pour eux d’être sentis pris en charge et accompagnés dans leur apprentissage.

Le travail à distance a permis également un contact quotidien en ligne avec les stagiaires et suivre de très près leurs réalisations.

Notre groupe donne une grande importance aux stagiaires qui constituent une pépinière de nos recrutements futurs.

Les stagiaires les plus talentueux finissent souvent par recruter et intégrer au sein de notre groupe.