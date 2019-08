Management : Des lectures pour un été intelligent !

Nous avons sélectionné des ouvrages spécialisés destinés aux managers, aux dirigeants…pour les aider à évoluer, à connaître les dernières tendances du marché et à se dépasser tout au long de leur carrière. Ils vous permettront de vous poser les bonnes questions sur vos envies et objectifs professionnels, d’être au fait des nouvelles tendances de management et de vous en sentir inspirés, prêts à relever de nouveaux challenges !

«La motivation, une compétence qui se développe»

Qu’il s’agisse de performance au travail ou de capacité à jouer un rôle moteur dans les projets de transformation des entreprises, la motivation et l’engagement des collaborateurs sont les principaux facteurs qui en déterminent la réussite.

La plupart des entreprises souffrent actuellement d’un désengagement profond de leurs équipes et, malgré les actions mises en place, elles ne parviennent pas à modifier significativement la situation.

Cet ouvrage propose une approche pédagogique et concrète, à travers laquelle chacun peut devenir acteur de sa motivation. Cette approche novatrice, axée sur les ressorts de motivation clés de chacun, tient ainsi compte des spécificités et besoins afin de développer la motivation sur le plan individuel et collectif.

Grâce aux nombreux outils proposés, vous maîtriserez les ressorts et enjeux de la motivation au travail, afin de créer une dynamique interne nouvelle sans laquelle la pérennité et la croissance de l’entreprise sont compromises.

Auteurs : Yves Duron et Zwi Segal. 260 pages.

«Trouver son pourquoi»

Le nouvel ouvrage d’un véritable gourou du leadership, Simon Sinek, qui prolonge l’ouvrage «Start with why» (Commencer par le pourquoi) et pose de façon pragmatique la question du développement de l’individu en entreprise.

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui veulent se lever le matin en ayant envie d’aller travailler, qui souhaitent être comblés par leur métier, l’exercer en toute sérénité puis rentrer chez eux, le soir venu, avec le sentiment d’avoir contribué à quelque chose d’important. Comment trouver son moteur professionnel et personnel ?

Comment trouver son Pourquoi et en faire bénéficier son équipe et toute son entreprise ? Dans cet ouvrage très pratique, Simon Sinek s’est associé à ses collègues David Mead et Peter Docker pour créer une méthode clés en main permettant de trouver son Pourquoi. La méthode déployée dans cet ouvrage vous permettra de mieux comprendre vos motivations profondes et d’en faire bénéficier votre travail, votre équipe et tous ceux qui vous entourent.

Auteurs : Simon Sinek, David Mead et Peter Docker. 240 pages.

«Pourquoi motiver est-il si compliqué… Et comment y arriver !»

La motivation, ce n’est pas le bâton et la carotte ! Étant donné le nombre de salariés désinvestis et démotivés, il est urgent de s’y intéresser.

«Fowler détaille comment amener les salariés à aborder leur activité dans une perspective nouvelle, en la considérant comme une potentielle source d’épanouissement. Les objectifs de l’entreprise deviennent leurs propres objectifs dès lors qu’ils se sentent vraiment concernés».

Marshall Goldsmith, collaborateur du New York Times et auteur du best-seller «What got you here won’t get you there».

«Un plaidoyer convaincant destiné à rappeler qu’il n’existe pas de véritable leadership si l’on ne s’adresse pas à la fois au cœur et à l’esprit de ceux que l’on dirige. La question n’est pas de savoir si vos salariés sont motivés mais pourquoi» (Lori Lorenz, responsable marketing, Hewlett-Packard).

«Il est peut-être préférable de commencer par assimiler vous-même les principes de la motivation. Susan vous explique dans ces pages comment passer ensuite à l’action !» (Kevin Nohelty, vice-président, US Supply Chain, WD-40 Company).

Auteur(e) : Susan Fowler. 224 pages.

«Découvrez vos points forts avec le test CliftonStrengths®»

Connaissez-vous vos points forts ? Comme la majorité des individus, vous êtes sûrement plus conscients de vos faiblesses. Aussi vous passez votre vie à vouloir les surmonter, alors que vous pouvez axer votre développement sur vos forces et bâtir votre existence autour d’elles : en agissant ainsi, vos capacités de progression professionnelle, d’épanouissement personnel et votre bonne santé mentale seront décuplées !

Gallup a mis au point un test, CliftonStrengths, qui vous permettra de découvrir vos points forts. Il se compose d’un questionnaire en ligne de 30 minutes, durant lequel vous devrez répondre à des questions qui vous permettront de découvrir vos 5 talents majeurs parmi 34 thèmes.

Dans cette nouvelle édition, vous aurez accès, grâce à un code à gratter, à la nouvelle version de ce test reconnu mondialement. Vous découvrirez également:

• dans une première partie, les raisons pour lesquelles il est important de découvrir ses points forts.

Auteur : Tom Rath. 172 pages.

«Guide de l’auto-coaching pour les femmes : 21 séances pour booster votre vie professionnelle»

Le parcours de Chine Lanzmann l’a conduite du journalisme à la télévision puis à l’Internet où elle a créé l’un des premiers sites féminins. Ce qui lui a permis de constater à quel point les femmes ont du mal à s’affirmer, tout particulièrement dans l’univers professionnel qui leur réserve bien des difficultés. Elle est aujourd’hui coach et met à profit dans ce livre son retour d’expérience, issu des nombreuses formations et conférences qu’elle anime et des témoignages de femmes qu’elle aide depuis plus de 12 ans.

Ce guide se veut pratique, stimulant et efficace! Un test en 50 questions vous permettra tout d’abord d’établir une photographie de votre fonctionnement et d’identifier les points spécifiques à améliorer. Puis 21 séances d’autocoaching vous accompagneront à travers 40 exercices pratiques et de nombreux conseils immédiatement applicables dans votre vie quotidienne. Apprenez à vous mettre en valeur de manière positive en devenant votre propre coach et boostez votre carrière !

Auteur(e) : Chine Lanzmann. 224 pages.

«L’esprit design, nouvelle édition enrichie et actualisée»

Dix ans plus tard, Tim Brown, le père fondateur du design thinking, enrichit son ouvrage révolutionnaire.

Dans un monde connecté, où il faut répondre à l’accélération des cycles d’innovation en se réinventant, le design thinking a le vent en poupe.

Tim Brown, PDG d’IDEO, le pratique depuis des décennies. Créée en 1991 à Palo Alto, son entreprise de design d’interface compte, entre autres succès révolutionnaires, la conception des premiers ordinateurs portables avec Compass, de la première souris pour Apple ou encore de l’assistant personnel PalmV, précurseur du smartphone.

Leur procédé d’innovation, le design thinking, est aujourd’hui utilisé pour la conception d’interfaces, de nouveaux services, espaces, de nouvelles organisations.

L’Esprit design révèle tous les secrets de cette méthode révolutionnaire et vous apprend :

• comment IDEO a été conduite, sous l’impulsion de ses clients, à sortir de ses champs habituels de réflexion, avec des cas très concrets : la Wii de Nintendo, Nokia, BMW, etc. ;

• à mettre en œuvre toute la puissance du design thinking, grâce à des mises en situation: améliorer l’accueil d’un hôtel, développer un récit qui motive les citoyens sur un sujet d’intérêt public, optimiser la sécurité d’un aéroport ou encore repenser le vélo et son usage.

Auteurs : Tim Brown et Barry Katz. 247 pages.

«Alerte sur la banquise ! Réussir le changement dans n’importe quelles conditions» (2e édition)

Il était une fois une colonie de pingouins qui vivait depuis des années sur le même iceberg et n’avait aucune raison d’en changer…

Un beau jour, Fred, un pingouin un peu plus curieux que les autres, découvre que la banquise est en train de fondre et risque de se briser. Il s’en ouvre à Alice, l’un des membres du Conseil du leadership. Ensemble, ils s’efforceront de convaincre les autres de l’imminence du danger et de la nécessité de modifier les habitudes de la tribu. Doit-on croire Fred ? Doit-on mettre au courant le reste de la colonie au risque de provoquer un mouvement de panique ? Quelles sont les solutions envisageables ?

Les héros de cette fable – Fred (le pingouin curieux), Alice (la responsable pragmatique), Louis (le Chef du clan), Chouchou (le favori de ces dames), NonNon (l’«ancien» qui dit toujours non) ou le Professeur (l’«intello») – nous parlent de résistance au changement et d’actions héroïques, d’obstacles apparemment insurmontables et de tactiques pour les déjouer.

Nourrie des travaux de recherches de John Kotter, professeur à Harvard et spécialiste de la conduite du changement dans les organisations, cette fable a déjà aidé des milliers de personnes et d’entreprises grâce au modèle de changement en huit étapes qu’elle met en scène.

Auteurs : John Kotter et Holger Rathgeber. 163 pages.

«Nudge management. Comment créer du bien-être, de l’engagement et de la performance au travail»

Comment favoriser l’engagement au travail et l’esprit d’équipe ? Comment mettre en place un cadre physique et mental qui favorise le bien-être au travail et la prise de bonnes décisions ? Comment aider ainsi l’entreprise à être plus performante ?

Grâce à ce livre, basé sur les recherches les plus récentes en sciences comportementales, vous allez comprendre ce qui influence réellement nos attitudes et actions au travail. Vous pourrez alors prendre les meilleures décisions et mettre en place un environnement physique et psychologique facteur de comportements collectifs gagnants dans l’entreprise. Des petits coups de pouce, ou Nudges en anglais, qui provoquent de grands changements.

Après une première partie axée sur les enseignements tirés des sciences comportementales pour définir les grands défis de la performance au travail (prise de décision, efficacité personnelle, etc.), vous apprendrez, dans la deuxième partie, à créer un environnement psychologique et physique qui génère de la performance individuelle et permet de travailler en équipe efficacement et de façon transversale. La troisième partie enfin vous offre les clés pour encourager l’adoption des bons comportements collectifs.

Auteur : Eric Singler. 328 pages.

«Bâtir une organisation collaborative. Activez tous les leviers de la transformation !»

La méthodologie complète et illustrée pour bâtir une organisation collaborative à tous les étages.

Nous quittons un monde où les relations sont en silos et hiérarchisées, pour un monde où l’on travaille en équipes multi-compétentes avec des relations entre pairs. À nous de réinventer le travail avec des leviers et des pratiques managériales collaboratives.

Ce livre est à la fois un manuel pratique, un témoignage et une invitation à faire le point sur la situation de votre équipe ou organisation.

Vous apprendrez notamment à :

• adopter la bonne posture en tant que dirigeant ;

• associer tous les acteurs de l’organisation à cette aventure humaine ;

• imaginer le modèle d’organisation qui vous convient au mieux ;

• envisager la collaboration au-delà des frontières de votre organisation, avec votre écosystème rapproché

50 outils vous aideront pour passer à l’action comme:

• le co-leadership tournant;

• le processus de décision par consentement ;

• la création d’écosystèmes rapprochés pour le recrutement des collaborateurs ;

• l’animation de réunions vivantes et apprenantes.

Auteurs : Robert Collart et Michael Benedick. 296 pages.

«Comportements humains et management» (6e édition)

Un ouvrage ancré dans la réalité qui aborde la discipline par les difficultés rencontrées en management.

Afin de mieux éclairer les problématiques liées aux comportements dans le management des hommes et des équipes, cet ouvrage puise dans les apports essentiels des sciences humaines et sociales (psychologie, psychologie sociale, anthropologie, sociologie…), mais aussi de l’économie et de la théorie des organisations.

Comportements humains et management offre un ancrage direct dans la réalité organisationnelle : il aborde la discipline à travers des situations rencontrées par les managers (phénomènes de communication, de motivation, de leadership, d’autonomie, etc.) et les interroge sous les trois angles complémentaires de l’individu, du groupe et de l’organisation.

Particulièrement pédagogique, ce manuel prend soin, pour chaque chapitre, de définir clairement tous les concepts clés, de proposer des exemples, des synthèses, des lectures complémentaires et des exercices ou cas d’application.

Auteurs : Frédérique Alexandre-Bailly, Denis Bourgeois, Jean-Pierre Gruère, Nathalie Raulet-Croset, Christine Roland-Lévy, Patrick Scharnitzky, Pete Stone, Véronique Tran. 440 pages.