Je n’arrive pas à faire confiance à mon équipe !

Je dirige un service de comptabilité et j’adore mon métier ! Mon seul problème est que c’est un métier qui ne laisse pas droit à l’erreur. Aussi, je contrôle absolument tout dans les moindres détails. Du coup, j’ai des journées interminables et une équipe de moins en moins autonome. Que me conseillez-vous ?

Sans confiance, pas de performance ! Vous avez raison de vous alerter sur ce sujet, mais vous le savez, un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Aussi, la question n’est pas de savoir comment rendre votre équipe plus fiable, mais plutôt comment faire en sorte que vous «lâchiez un peu prise» et que vous commenciez à laisser faire votre équipe ! Car sans confiance au sein d’une équipe, pas de performance à l’arrivée ! En effet, si tout le monde vit dans ce climat de méfiance, votre équipe passera plus de la moitié de son temps à se «protéger» contre d’éventuelles remontrances, au lieu de vous remettre des livrables fiables à 100%.

Si en tant que collaborateur je sais que de toutes les façons mon manager va contrôler tout mon travail : à quoi bon le faire moi-même ? Et si, à la moindre erreur, je reçois les foudres de ce même manager, pourquoi prendre des initiatives ? Votre équipe restreint de plus en plus son champ de compétences car vous prenez toute la place ! Vous devez donc vous dégager de cette logique et passer à celle du «faire-faire».

La confiance par étape et par sujet

Certes, vous n’accorderez pas la même confiance à un junior qui en est à sa première expérience professionnelle, qu’à un sénior qui entame avec vous sa dixième année. Pourtant, vous devez vous adapter au profil de chaque collaborateur et ce, sur plusieurs points. Le respect des délais : vous connaissez les collaborateurs qui ont tendance à être systématiquement en retard, relancez-les par anticipation au lieu d’attendre la dernière minute !

«Les erreurs récurrentes de débutants» : faites une check list de ces erreurs et challengez ces collaborateurs concernés :ont-ils vérifié ces points avant de vous remettre leurs livrables ?

Les éléments complexes : briefez/alertez-les en amont sur la complexité du dossier concerné et les sujets qui demanderont plus d’attention de leur part.

En d’autres termes : formez-les à «contrôler» comme vous! et ils amélioreront sensiblement la qualité et la fiabilité de leurs livrables (à condition que vous les laissiez rectifier leurs erreurs au lieu de lancer des «ok, je m’en occupe, je suis sûr que ce sera bon»).

Et surtout apprenez à mesurer vos paroles en cas d’erreur, car, dans le cas contraire, vous risqueriez bien d’annihiler toute velléité de prise d’initiatives Dans le même temps, apprenez aussi à féliciter quand une mission est bien exécutée.

C’est en adoptant ce type de management que vous développerez les compétences, la responsabilisation de votre équipe, mais aussi et surtout sa motivation !

Car, saviez-vous que le fait de savoir que notre manager nous faisait confiance, respectait notre avis et nos compétences était un levier formidable de motivation ?

Lâchez votre main de l’arrière de la bicyclette et laissez votre équipe vous montrer jusqu’où (et à quelle vitesse) elle peut aller quand vous lui faites confiance !