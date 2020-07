De nombreuses solutions, notamment digitales peuvent aujourd’hui aider les entreprises à se relancer

La crise que nous vivons nécessite de faire face simultanément à plusieurs problématiques (gestion de crise et continuité d’activité, impacts business et financiers, impacts RH, mesures fiscales, engagements contractuels…). Et aucun de ces aspects ne peut être négligé.

La crise est aussi un révélateur de la capacité des entreprises à être agiles et à se coordonner efficacement, de l’efficacité de leurs systèmes internes (IT, process notamment), de la capacité à définir et mettre en œuvre rapidement un plan de continuité d’activité (PCA) et du niveau de maîtrise des risques opérationnels inhérents à leurs activités.

Aujourd’hui, l’innovation et l’agilité sont au cœur de la survie des entreprises. On s’est retrouvé dans de l’innovation forcée et, fort heureusement, des entreprises marocaines l’ont démontré. Des entreprises de l’aéronautique qui se sont retrouvées à fabriquer des respirateurs, des klusters se sont regroupés pour trouver des alternatives face au Covid…On a trouvé l’énergie et la cohésion pour aller chercher de l’expertise.

Aujourd’hui, de nombreuses solutions, notamment digitales, peuvent aider les entreprises à se relancer.

C’est dans cette perspective que nous avons mis en place le salon virtuel «Salon-Covid Expo» avec pour but de mettre en relation en toute sécurité des professionnels qui ont besoin les uns des autres et qui n’ont pas d’autres moyens de se rencontrer.

Divers partenaires y proposent des solutions liées aux contraintes sanitaires aux solutions technologiques et digitales touchant l’infrastructure IT, la dématérialisation, l’organisation et bien d’autres aspects de façon à ce que chaque dirigeant puisse construire sa propre boîte à outils pour dépasser la crise. Des solutions de communication interne, tout comme du bien-être, peuvent y être proposées au sein du salon.

Chaque participant pourra récupérer les cartes de visite, les catalogues, les plaquettes ou les vidéos qu’il aura trouver utiles. Il pourra ainsi prendre le temps de comparer les offres et de sélectionner celles qui conviennent le mieux à son entreprise.