Création d’entreprise. HSeven veut attirer les meilleurs startupeurs africains

HSeven, un accélérateur de start-up fondé par sept entrepreneurs marocains, vient de lancer un programme destiné à booster l’écosystème des start-up africaines et de la diaspora.

Il s’agit de «HSeven Disrupt Africa», programme d’accélération de start-up inspiré des meilleures pratiques d’accélérateurs de start-up de calibre mondial. C’est une initiative qui cible notamment les start-up «seed» et «early stage» composées d’une équipe d’entrepreneurs dont les projets présentent un impact et un potentiel à grande échelle en Afrique, à travers des services, des produits, des modèles économiques novateurs ou en rupture. Pour Amine Al Hazzaz, président et fondateur de l’accélérateur, «Casablanca a été choisie, principalement grâce à sa marina, comme lieu principal qui symbolise l’innovation, à l’image de ce qui se fait ailleurs».

Ainsi, les start-up qui auront été sélectionnées bénéficieront d’un investissement de démarrage de 150 000 euros au début du programme en contrepartie d’une partie du capital, puis d’un éventuel investissement complémentaire de 500000 à 1,5 million d’euros à la fin du programme. Le fondateur de HSeven a indiqué que ces investissements seront effectués, majoritairement, grâce à un partenariat avec la firme de Capital-Risque Azur Partners. HSeven va aussi bénéficier du soutien financier de la Dutch Good Growth Fund (DGGF) et du programme Innov-Invest de la Caisse centrale de garantie (CCG).

Une dizaine de jeunes pousses se verront ouvrir les portes du programme

Les start-up sélectionnées prendront part à 15 master-classes et workshops animés par des praticiens et des technologistes, de même que par des experts partenaires de Hseven tels que Fabernovel, PricewaterhouseCoopers (PwC), Amazon Web Services et l’École centrale.

Ils bénéficieront également d’un accompagnement sur mesure effectué par 350 mentors marocains et internationaux, qui sont des entrepreneurs en série, dirigeants, investisseurs, experts.

Le programme consiste en un appel à candidature global suivi d’une sélection internationale à travers un roadshow qui visitera en septembre les villes suivantes : New York, Montréal, San-Francisco, Shanghai, Dubaï, Londres, Amsterdam, Paris, Casablanca, ainsi que les principales villes marocaines.

In fine, une dizaine de jeunes pousses se verront ouvrir les portes du programme qui commencera le 4 novembre.