Programme « Al Hoceima, Manarat Al Moutawasit »: L’avancement des projets atteint 90% dans certaines régions

L’état d’avancement des projets dont a bénéficié la province d’Al Hoceima dans le cadre du programme de développement spatial « Al Hoceima, Manarat Al Moutawasit », a atteint 90% dans certaines régions, a indiqué le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Ces projets, dotés d’un budget total de 6.5 MMDH, dont 714 MDH concernant l’élargissement et le renforcement des principaux axes routiers avec la reconstruction des ouvrages d’art dans la province, visent à développer six axes routiers sur 155 km et la reconstruction de 12 ouvrages d’art, a relevé le ministère dans un communiqué publié lundi 5 aout.

Le taux d’avancement des travaux a atteint 90% dans la route provinciale n°5207, reliant Merika et Beni Hadifa sur une longueur de 19.5 km, pour un montant global de 44 MDH provenant du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima,.

Ce taux est de 70% pour la route nationale n°8, reliant Targuist à Cala Iris sur 32 km avec la construction de 7 ouvrages d’art, pour un montant de 188 MDH financés par le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a ajouté le ministère.

Les travaux sur la route provinciale n°5209, reliant Ait Kamra à Al Hoceima via Izmouren sur 13 km, pour un montant global de 49 MDH financés par le ministère, sont actuellement à 90%, poursuit la même source.

Les travaux sur la route provinciale n°5201, reliant Lakhlafa à Taghzout sur une longueur de 13.4 km, pour un montant global de 22 MDH, financés par le ministère, sont actuellement à 99%.

Les travaux sur la route n°4115, reliant Moulay Ahmed Cherif à El Jebha sur 15 km, pour un montant global de 20 MDH financés par le ministère, enregistrent actuellement un taux de 90%.

Ce taux atteint 20% pour la route n°509, reliant Lakhlafa et Issaguen sur 53 km avec la construction de 5 ouvrages d’art, pour un coût global de 305 MDH financés par la ministère.

(Avec MAP)