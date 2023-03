Voici la programmation du Jazzablanca 2023

Les funs marocains de la célèbre chanteuse Beth Hart et son blues rock envoûtant découvriront, du 22 au 24 juin 2023 lors de 16e édition de Jazzablanca, ses tubes «Bad Woman Blues», «Caught out in the rain» ou encore «LA Song», chanson fétiche de dernière saison de la série Beverly Hills 90210. Pour sa programmation 2023, le festival a vu grand. En plus de Beth Hart, les spectateurs auront le plaisir de vive des moments inédits avec la star pop excentrique Mika. Ses tubes «Relax» et «Grace Kelly» raisonneront le samedi 24 juin à la Scène Casa Anfa. «Avec son premier album “Life in Cartoon Motion”, sorti en 2007, il a enflammé le monde de la musique avec un succès fulgurant. Depuis, il a continué à briller avec plusieurs albums acclamés par la critique, vendant des millions de disques à travers le monde. Mika est un artiste talentueux qui captive les foules avec son énergie électrisante et son style unique», soulignent les organisateurs dans un communiqué. La veille du concert de Mika, c’est Beth Hart qui se produira dans la même scène.

En plus du blues rock de Beth Hart et la pop de Mika, les Casablancais vibreront avec la musique ancestrale de l’Afrique de l’Ouest avec la reine de la kora gambienne Sona Jobarteh, le jazz-funk electro de Kamaal Williams, le jazz marocain aux accents orientaux du quartet d’Ismaïl Sentissi et l’afrofunk de Gyedu-Blay Ambolley, maître incontesté du highlife. Autant de styles et de genres musicaux qui raviront le public.

«Attendu par le public avec enthousiasme, Jazzablanca est aujourd’hui un rendez-vous incontournable dans l’agenda culturel du Royaume. Le festival affiche sold out sur la vente des Blind Pass, qui a été lancée mi-janvier 2023. La phase 1 de la billetterie démarre aujourd’hui, avec une première partie de la programmation dévoilée», précisent les organisateurs.

Par ailleurs, depuis 6 éditions, Jazzablanca lance chaque année son appel à candidatures pour les jeunes talents marocains ou résidents au Maroc. Les groupes lauréats ont ainsi l’opportunité de se produire dans des conditions professionnelles sur la Scène BMCI, scène publique du festival, à la Place des Nations-Unies. L’inscription est gratuite et ouverte à toutes les formations musicales déjà établies. Toutes les formes de musiques actuelles sont concernées. Les candidats devront être en mesure de proposer au moins trois compositions originales et une prestation scénique d’au moins une heure.