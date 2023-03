Vidéo. Un étudiant marocain dans les arcanes du Mobile World Congress

Ayoub Ghamass, boursier de l’université Al Akhawayn, a été lauréat du programme de Huawei « Seeds for the future ». Il a été ainsi pris en charge pour participer au MWC qui s’est tenu récemment à Barcelone. Rencontre.

Son parcours et sa persévérance lui ont valu une bourse d’études à la prestigieuse (et non moins onéreuse) université Al Akhawayn. Issu d’une famille modeste, Ayoub a démontré qu’il méritait amplement ce soutien pour une formation supérieure dans le domaine de l’ingénierie/TIC.

Il a été sélectionné parmi des milliers de candidats du monde arabe pour le programme Al Ghurair STEM Scholars tout comme il a codirigé un projet au niveau national dans le cadre de l’initiative « Université ouverte pour la citoyenneté », qui vise à renforcer l’engagement dans la vie civique. En outre, Ayoub a pris l’initiative de créer une coalition de toutes les associations d’étudiants des universités du pays, dans le but d’améliorer le niveau de l’enseignement supérieur au Maroc, notamment dans le domaine des technologies.

Cette année, il a été sélectionné par Huawei pour participer au MWC, un des plus importants rendez-vous mondiaux rassemblant les principaux opérateurs de nouvelles technologies et qui a eu lieu à Barcelone, du 25 février au 2 mars 2023.

Ayoub fait partie d’un programme initié par Huawei en 2008 qui s’adresse aux étudiants et jeunes diplômés dans le domaine des TIC dans 139 pays à travers la planète. Cette année, ils ont été une quarantaine de jeunes issus de différents pays qui ont pu bénéficier de cette escapade inoubliable pour des étudiants.

« Seeds for the Future » ou « Graines pour le future » cultive l’expertise en matière des TIC dans le monde entier. Jusque-là, 15.000 talents (dont 150 Marocains) ont pu en bénéficier via des partenariats avec des centaines d’universités dans les quatre coins du globe.