Vidéo. La Vie Eco célèbre son retour dans les kiosques

Le premier numéro de La Vie Eco, dans sa nouvelle formule, est actuellement en kiosque. La soirée de révélation de son nouveau déroulé et de sa nouvelle maquette a été l’occasion de rassembler et de réunir des personnalités de différents horizons.

Nos invités ont pu découvrir en avant-première le déroulé de l’hebdomadaire centenaire qui passe en format magazine. Il s’ouvre par un premier cahier « Au Royaume » où nos lecteurs peuvent retrouver l’événement et les news de la semaine.

Une rubrique « Pouvoirs » traite de tout ce qui concerne la diplomatie, la politique intérieure, le fonctionnement des institutions du Royaume, etc.

Un troisième cahier est baptisé « Argent » où les secteurs financiers, monétaires en plus de la fiscalité et de l’argent public seront passés au crible.

Le quatrième cahier traitera des « Affaires », dans leur sens économique. Y seront décortiqués les secteurs les plus dynamiques du Royaume en plus d’un passage au scan des échanges commerciaux avec nos partenaires économiques et des success stories marocaines inspirantes.

Il y a aussi la thématique « Influence ». Et là, il s’agit de zoomer sur les phénomènes de société qui nous influencent, sur notre culture, mais aussi sur notre lifestyle.

Ces différents cahiers constituent, par ailleurs, le menu de notre site web qui connaîtra, de son côté, une évolution permanente avec une nouvelle plateforme à découvrir dans les jours à venir.