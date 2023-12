Plusieurs conventions signées en matière de lutte contre le travail des enfants et de protection des droits de la femme au travail

Le ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences a procédé, le 13 décembre, à la signature de plusieurs conventions avec 14 associations nationales en matière de lutte contre le travail des enfants et de protection des droits de la femme au travail.

Ces conventions s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par ce ministère dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et de la protection des droits de la femme au travail, en harmonie avec les normes internationales relatives aux droits de l’enfant et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et conformément à la législation nationale, et les politiques et programmes publics intégrés liés à ces deux domaines.

Ces conventions de partenariat se répartissent en deux catégories de services. La première catégorie s’inscrit dans le cadre des opérations du retrait des enfants âgés de moins de 16 ans du travail, notamment du travail domestique, l’amélioration des conditions de travail des enfants âgés de 16 à 18 ans et leur retrait des travaux dangereux et la sensibilisation sur les dangers du travail des enfants.

La seconde catégorie de Conventions vise, quant à elle, la contribution à l’ancrage de la culture de l’égalité professionnelle dans l’entreprise, l’organisation de compagnes de sensibilisation auprès des femmes travailleuses et leurs employeurs pour faciliter l’accès des femmes au marché du travail, améliorer leurs conditions du travail et leur permettre de concilier entre la vie familiale et les obligations professionnelles, ainsi que le renforcement des compétences de la femme au travail.

Les 14 associations sélectionnées se répartissent entre sept œuvrant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et sept agissant dans le domaine de la protection des droits de la femme au travail.