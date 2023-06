Signalisation maritime : Les experts mondiaux en conclave à Tanger

Tanger accueille les 4 et 5 juillet l’événement principal de l’Association internationale de signalisation maritime (AISM), célébrant la Journée mondiale des aides à la navigation, avec la participation d’experts nationaux et étrangers dans ce domaine.

Organisé par le ministère de l’Equipement et de l’Eau, en partenariat avec l’AISM, l’événement abordera les nouvelles technologies émergentes dans le domaine de la navigation maritime et exposera les pratiques techniques et technologiques issues des travaux des membres industriels de l’association.

La première journée sera marquée par une conférence portant sur les aides à la navigation maritime et leur rôle dans le maintien de la sécurité, à travers des interventions de responsables nationaux et étrangers permettant de partager les bonnes pratiques liées à la sécurité portuaire et maritime et de présenter les outils et technologies de pointe dans ce domaine, selon un communiqué du ministère.

Le programme prévoit aussi des interventions autour de l’importance des phares en tant que patrimoine matériel devant être préservé et valorisé, ainsi que la remise du trophée de l’AISM pour le phare du Cap Spartel à l’occasion de sa nomination comme phare patrimonial pour l’année 2023, ajoute le communiqué.

A l’issue de cette première journée, une visite de terrain aura lieu au phare du Cap Spartel en vue de promouvoir la richesse de sa culture patrimoniale.

La deuxième journée prévoit, quant à elle, des visites de terrain au Centre de surveillance du trafic maritime de Tanger, au port de Tanger Med, au port de plaisance Tanger-ville, et à des monuments culturels et historiques en lien avec le secteur maritime dont se prévaut la ville de Tanger.