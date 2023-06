Gouvernance migratoire : la CEDEAO loue les efforts du Maroc

Le Maroc est à l’avant- garde de la gestion des questions migratoires, a affirmé, vendredi à Marrakech, Dangou Ismaïla, chargé de programme Migration à la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le responsable s’exprimait en marge de sa participation à la réunion thématique sur “la gestion humanisée des frontières” dont les travaux ont pris fin à Marrakech.

Il n’a pas manqué de désigner le Royaume de «Champion» en la matière en Afrique et de noter que la CEDEAO en tant qu’organisation internationale soutient pleinement le processus de Rabat, qui offre un espace de dialogue fédérateur et de discussions autour de thématiques d’actualité et fort intéressantes concernant la gouvernance migratoire.

«Le processus de Rabat nous permet d’échanger autour de moult questions en rapport avec les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la migration, comment saisir les opportunités qu’offre la migration pour impulser le développement et aujourd’hui, de voir comment peut-on rendre nos frontières plus humaines», a-t-il dit.

A noter que cette réunion thématique, de deux jours, a été rehaussée par la présence de plus de 85 participants dont, des représentants des Etats du Nord et du Sud, et d’Organisations Internationales, ainsi que des acteurs de la société civile et du monde académique. Elle s’est fixée pour objectif de renforcer les capacités des participants en matière de gestion humanisée des frontières et a offert un espace pour l’échange d’expériences et de bonnes pratiques ainsi que pour l’identification de défis communs.