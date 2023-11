Présidentielles 2024 : Trump devance Biden dans cinq Etats clés, selon un sondage

Le candidat républicain à la présidentielle américaine de 2024 Donald Trump devance le président Joe Biden dans cinq États clés, à en croire les résultats d’un nouveau sondage publiés lundi.

Selon l’enquête réalisée par le New York Times et Siena College, l’ancien président américain s’imposerait face à son rival démocrate dans les États d’Arizona, de Géorgie, du Michigan, du Nevada et de Pennsylvanie par une marge oscillant entre 3 et 10%.

Dans l’Arizona, Trump va engranger 49% contre 44% pour le président Biden qui va se contenter de 43% des voix en Géorgie alors que son concurrent en accueillera 49%. Au Nevada, le magnat de l’immobilier signerait une large victoire par 52% des voix contre 41% seulement pour le leader démocrate.

Dans le Michigan, l’avance de Trump se rétrécit mais reste notable avec 48% des voix contre 43% en faveur de Joe Biden, tandis qu’en Pennsylvanie, le milliardaire new-yorkais recueillerait 48% contre 44% pour Biden.

Le seul Etat clé où l’actuel chef de l’exécutif américain prendrait de l’avance sur le candidat républicain est le Wisconsin avec 47% contre 45%.

Réalisé du 22 octobre au 3 novembre auprès de 3.662 électeurs inscrits, le sondage marque un changement significatif après que le président sortant a remporté les six États en 2020 face à Trump, commente le New York Times.

Suite à une série de récents sondages dont plusieurs accordent une avance à Donald Trump par rapport au candidat démocrate, l’équipe de campagne de Biden a réagi en réitérant que les élections présidentielles étaient encore loin et que le locataire de la Maison Blanche ne va pas lésiner sur les moyens pour mobiliser les électeurs en vue de son réélection en 2024.

L’enquête a été réalisée avec une marge d’erreur oscillant entre 4,4% et 4,8%.