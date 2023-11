Partenariat : Après le litige, la CAF et beIN remettent le couvert

La CAF a annoncé ce jeudi, par communiqué publié sur son site officiel, la reprise de son partenariat avec beIN après que les parties sont parvenues à un accord sur les questions qui étaient en litige.

Ainsi, des discussions ont été menées pour le rétablissement d’un partenariat mutuellement «bénéfique entre les parties», précise la CAF.

À l’occasion, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré que : “La CAF est profondément engagée à promouvoir et à faire avancer les intérêts de tous ses sponsors et partenaires et à construire des relations mutuellement bénéfiques avec eux et avec toutes nos parties prenantes”.

Et d’ajouter : “L’adhésion à la bonne gouvernance, à l’éthique et aux meilleures pratiques mondiales est une partie essentielle et cruciale de la culture et de la manière dont la CAF opère et conduit ses affaires.”

Pour que le football en Afrique soit compétitif au niveau mondial et autonome, la qualité du football africain doit être de classe mondiale et attrayante pour les spectateurs, les sponsors et les partenaires, a-t-il insisté.

À cela le patron de la CAF ajoute que : “Des ressources financières significatives sont également nécessaires pour les investissements dans les académies de jeunes, les clubs de football, les équipes nationales, les associations membres de la CAF, les stades et autres infrastructures et installations de football. La CAF se réjouit de son partenariat avec beIN et s’engage à développer et à étendre cette relation au bénéfice des deux parties.”