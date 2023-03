Morocco Sports Awards : ce que l’on sait sur la 3ème édition

L’événement a pour ambition de valoriser les bonnes pratiques, de mettre en lumière des initiatives impactantes et de rendre hommage aux personnalités qui se sont distinguées au sein de l’écosystème sportif marocain au cours de l’année 2022, précise-t-on dans un communiqué.

“Sont concernés par ce rendez-vous annuel, tous les acteurs opérant dans l’économie du sport dans le Royaume : agences, start-ups, annonceurs, associations, institutions sportives, entreprises privées ou publiques, dirigeants et athlètes.” détaille la même source.

7 Awards en jeu seront arbitrés par un jury de professionnels : Personnalité, Entreprise sportive, Événement sportif, Start-up, Activation média, Engagement responsable et Coup de coeur de l’année.

Les candidatures peuvent être soumises aux organisateurs jusqu’au 27 Avril 2023 à 23h59 à travers la plateforme.

«Nous souhaitons à travers cet évènement promouvoir et saluer les initiatives qui se distinguent au sein de l’écosystème sportif au Maroc et faire en sorte par la même occasion qu’elles soient une source d’inspiration pour le plus grand nombre », déclare Mehdi SEKKOURI, fondateur des Morocco Sports Awards.

Les Morocco Sports Awards sont organisés par Stadia, le spécialiste marocain du conseil et de la communication 360° dans le sport. En plus d’intervenir auprès de clients privés ou publiques, marocains ou étrangers, Stadia produit pour son compte des évènements internationaux dont Africa Sports Expo, le plus grand salon du sport en Afrique, les Foulées de Casa Anfa et les Jeux Marocains du Sport en Entreprise.