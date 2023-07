Mondial-2023 féminin: l’Allemagne sans deux joueuses clés contre le Maroc

La sélectionneure de l’équipe allemande, Martina Voss-Tecklenburg, a annoncé ce vendredi 21 juillet, que deux joueuses clés, la défenseure Marina Hegering et la milieu Lena Oberdorf, seraient absentes pour le premier match du Mondial 2023 féminin contre le Maroc, en raison de blessures. Il semble donc que l’équipe allemande devra se passer des services de ces deux joueuses. Par ailleurs, l’Allemagne sera confrontée également à la Colombie et à la Corée du Sud dans le groupe H.

Hegering est touchée à une cheville tandis que Oberdorf est blessée à une cuisse. Les deux joueuses évoluent à Wolfsburg, qui a atteint la dernière finale de la Ligue des champions, et faisaient partie de la Nationalelf qui a disputé la finale de l’Euro en 2022.

Elles devraient vraisemblablement être remplacées contre les Marocaines par Sjoeke Nuesken et Melanie Leupolz, qui portent les couleurs de Chelsea.

Championnes du monde en 2003 et 2007, les Allemandes ont été piquées au vif en préparation, battues par la Zambie (3-2).

“On est dans les temps”, a toutefois assuré la sélectionneure. “On ne ressent pas d’effet lié au décalage horaire. Il y a des attentes. On ne réussira pas tout, mais on peut promettre qu’il y aura de la passion et de l’intensité. On ira au delà de nos limites”.