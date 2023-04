Marrakech vante ses atouts pour la réalisation des objectifs de la feuille de route du secteur touristique.

Une réunion de travail destinée à la présentation des grands axes de la feuille de route stratégique du secteur du tourisme au titre de la période 2023-2026 et les moyens mobilisés pour sa mise en œuvre efficiente, a été tenue, ce vendredi à Marrakech, en présence d’acteurs institutionnels, de responsables, d’élus, de professionnels et de partenaires.

Cette rencontre est la première étape d’une tournée régionale et présente l’occasion de rencontrer l’ensemble des parties prenantes pour débattre et échanger autour du contexte général et des moult axes et objectifs de cette feuille de route nationale du tourisme.

La ministre du tourisme, Fatim-Zahra Amor a insisté sur le rôle que jouera la région Marrakech-Safi dans cette nouvelle vision, compte tenu de ses énormes potentialités touristiques dans les zones urbaines et dans l’arrière-pays.

De leurs côtés, la Wilaya et les autorités locales accompliront une mission de pilotage à travers la commission de suivi des plans régionaux ainsi que l’accompagnement dans la mise en place des projets locomotives et des pré-requis de développement des filières. Elles participeront, par ailleurs, aux travaux des Laboratoires d’impulsion chargés de développer les filières touristiques ainsi qu’aux Structures d’Animation Régionales.

Plusieurs projets s’inscrivent pleinement dans cette feuille de route, aux yeux du wali de la région, Karim Kassi- Lahlou. Ainsi, la mise à niveau du parc hôtelier existant, la création de nouvelles capacités hôtelières, la diversification des produits culturels et de loisirs, l’émergence d’un tissu de TPME dynamiques et modernes, et le renforcement du capital humain sont autant de leviers essentiels pour améliorer la qualité du secteur et offrir aussi de meilleures perspectives carrière aux jeunes de notre région. D’autant que trois projets prioritaires ont été mise en place, à leur tête la création d’un Centre d’exposition et d’un Palais des Congrès, d’un coût de plus de 937 MDH, dont 320 MDH, comme contribution du Conseil. A côté, deux projets portant sur la mise à niveau et l’aménagement de la Station de Ski de l’Oukaïmeden et l’amélioration de l’accès à ce Site féerique, pour un montant total de 270 MDH

Au rang de ces projets figure aussi la mise en place d’un programme régional d’appui et de développement du secteur, d’une enveloppe budgétaire de 13 MDH concernant la promotion des destinations touristiques dans la région, le renforcement de l’attractivité touristique, l’appui aux activités du Conseil Régional du Tourisme (CRT), et le renforcement des capacités des intervenants dans le secteur à l’échelle régionale.