L’OFPPT aménage un village de formation à Tahannaout

Suite aux dégâts ayant impacté le centre de qualification professionnelle (CQP) de Tahannouat suite au séisme ayant touché la région d’Al Haouz, l’Office de formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a procédé à la mise en place d’un village de formation professionnelle au profit des stagiaires de cette région.

Le village inclut 6 unités mobiles de formation dédiées aux métiers de l’électricité d’installation, la réparation des véhicules automobiles, l’électricité de bâtiment et la menuiserie aluminium qui sont inscrits dans la carte de formation du centre de Tahannaout. Les stagiaires bénéficient également de deux nouvelles formations qualifiantes, à savoir l’Installation des systèmes photovoltaïques et le pompage solaire en plus du renforcement des compétences soft skills à savoir les compétences comportementales, numériques et linguistiques, en vue de valoriser le profil des apprenants et renforcer leur employabilité.

L’OFPPT a aussi procédé à la mise en place d’un centre d’orientation professionnelle modulaire pour l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des jeunes stagiaires dans la construction de leurs projets professionnels.

Dans la continuité de ses actions de solidarité, l’office a déployé au sein de ses établissements des cellules d’écoute, animées par les conseillers en orientation et les stagiaires volontaires, et ce au profit des stagiaires en formation issus des provinces sinistrées. Plus de 20 conseillers en orientation ont été mobilisés pour apporter leur appui psychologique aux familles endeuillées.