Lhaj Ziyech ? Ya hala

Le départ quasi imminent de Hakim Ziyech vers le championnat saoudien est sur le point d’avoir lieu. Le Lion de l’Atlas n’y va pas à cause de sa «persécution» à Chelsea, ni pour le salaire doré qui lui est offert. La raison principale et décisive c’est le bonheur de sa famille, notamment sa mère avec qui il a une relation particulière. D’ailleurs elle ne vivait pas avec lui à Londres. Du coup, “Merdi Mimtou” va faire plaisir à sa maman.

Le mercato 2023 mériterait bien le nom de «L’été saoudien». Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, en hiver, dans le club d’Al Nasr on assiste à une sorte de ruée vers le pays des Haramayn. D’abord l’accueil en grande pompe du Français Karim Benzema dans l’équipe d’Al Ittihad. Puis, tout dernièrement, on n’arrête pas de relayer avec insistance l’imminence de l’arrivée de trois joueurs sous contrat avec Chelsea, en Arabie Saoudite : Hakim Ziyech à Al-Nassr, Kalidou Koulibaly à Al-Hilal et Edouard Mendy à Al-Ahli. Le Gabonais Aubameyang n’est pas en reste, sans parler de N’Golo Kanté, déjà parti vers Al-Ittihad.

Pour Ziyech qui nous intéresse le plus, il serait bientôt le collègue de CR7. Si ça se trouve, les Marocains sont déjà partagés à ce sujet. Une grande majorité voudrait que leur idole change Chelsea par un autre club européen, avant de se tourner vers «le cimetière doré» des stars du football, pour reprendre le terme d’un fan des Lions. D’autres ne voient aucun problème à ce que le maestro marocain change de cap, surtout dans un championnat d’une grande consistance au niveau continental, avec des conditions meilleures côté matériel comme côté moral. Et avec la future présence du gotha du ballon rond en Arabie Saoudite, les choses prendraient sûrement une autre tournure.

Car ces stars, même taxées de proches de la retraite, ne vont pas vers l’Arabie uniquement à cause de leur âge (footballistiquement parlant) un peu avancé . Bien évidemment, il y a les conditions matérielles, notamment les salaires hors du commun pour certains et bien copieux pour les autres, mais il semblerait qu’il y a une autre raison. Le football en Europe évolue de plus en plus sous pression. Entre droits de retransmissions et ce rush d’oligarques d’Orient et d’Occident sur l’appropriation des grands clubs en vue d’un retour sur investissement, etc. tout cela aux dépens des valeurs fondamentales qui semblent reléguées au second plan depuis 1995 et l’arrêt Bosman. Aujourd’hui il y a un manque effroyable de ce que certains spécialistes appellent le fair-play financier. On cherche à inciter les clubs à assainir leurs situations financières et à se concentrer sur un développement plus sportif qu’économique. Ça aussi ferait dégoûter des sportifs du ballon rond qui pensaient avant tout à mouiller le maillot bien avant les grosses cylindrées, les palais résidentiels et tout ce qu’il y a de plus coûteux comme accessoire pour le buzz…