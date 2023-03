Le Maroc prend part au sommet ibéro-américain en République dominicaine

La candidature commune avec l’Espagne et le Portugal, un gage d’amitié et une occasion de renforcer la coopération avec cet espace dans une démarche de triangulation.

Du 22 au 25 mars courant, le Maroc, représenté par l’ambassadeur à Saint-Domingue, Hichame Dahane, prend part, en sa qualité de membre observateur, aux travaux de la 28ème édition du Sommet ibéro-américain des chefs d’Etats et de gouvernement.

Intervenant lors de la réunion des pays membres observateurs associés à cette conférence, placée sous le thème générique «Ensemble vers une Ibéro-Amérique juste et durable », le diplomate marocain a tenu à rappeler les liens unissant le Royaume et ce groupement interrégional depuis son adhésion en 2010.

Hasard du calendrier, ce Sommet intervient au moment où le Maroc a décidé de se joindre, dans une démarche tripartite commune, à s’associer à l’Espagne et au Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030. Un gage, dira l’ambassadeur, d’amitié et d’un engagement irréversible pour le renforcement de ses relations avec cette communauté. Des relations, a-t-il ajouté, marquées par de fortes affinités historiques, culturelles et linguistiques appelées à se consolider davantage.

De même qu’il a souligné l’engagement du Maroc à apporter sa pierre à l’édifice de l’agenda de travail pour la période 2003-2025, auquel l’ensemble des Etats observateurs participent par la mise en œuvre d’actions conjointes de coopération dans divers domaines d’intérêt commun. Et d’énumérer les domaines de l’éducation, du renforcement des capacités et du développement de programmes de coopération triangulaire avec des agences de coopération de pays membres de ce groupement.