Le journal Maroc Hebdo cible d’une cyberattaque

Le site web de l’hebdomadaire Maroc Hebdo est la cible, depuis mercredi 8 mars 2023, de cyber attaques informatiques, menées par des algériens. Le journal informe que la plateforme rencontre actuellement plusieurs perturbations. Les archives depuis 1991 ainsi que tous les articles publiés sur le site web de Maroc Hebdo ont été détruits. D’autant que les données personnelles du staff de Maroc Hebdo ont été piratées et le serveur principal a été mis hors service…

Cette cyberattaque fait suite au choix éditorial de Maroc Hebdo, qui a réservé sa couverture de la semaine dernière au sujet lié au Sahara Oriental. Le débat a été ravivé suite à l’obtention, auprès d’archives européens officiels, de preuves contestant la marocanité de cette région du Maghreb. Un rappel historique qui n’aurait pas plu à certains Algériens.

En tout cas, les équipes techniques de l’hebdo tentent de faire face à cette agression et régler ce problème dans les plus brefs délais et surtout assurer la sécurité de ses données ainsi que celles de ses utilisateurs.