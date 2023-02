Le Groupe Aksal signe en exclusivité la franchise Bottega Veneta au Maroc

Depuis sa création en 1966, à Vicence, Bottega Veneta porte au cœur de son identité le raffinement, l’innovation et le luxe. Inspirée par sa culture italienne conjuguée à une vision globale, la Maison se distingue par ses silhouettes raffinées et ses créations élaborées, confectionnées à partir de matières nobles.

Marque inclusive aux produits exclusifs, Bottega Veneta est autant un sentiment qu’une esthétique. L’offre retail qui sera proposée en magasin est constituée des collections femme avec une gamme complète incluant le prêt-à-porter, la maroquinerie, les chaussures, les bijoux et les accessoires. L’offre propose également une remarquable collection d’accessoires et de chaussures pour hommes.

Côté architecture et design, l’enseigne se démarque par son style unique. Avec la forme distinctive de sa façade couverte de laque noir brillant, ses murs blancs texturés, ses sols composés de carreaux de terre cuite Palazzo Morelli ou encore ses éléments de décoration faits à la main et son mobilier créé sur mesure par des designers de renom, la boutique de 160m² invite le visiteur dans un univers raffiné à l‘esprit urbain contemporain, composé de matériaux nobles et de pièces artisanales d‘exception.

Avec l’arrivée de Bottega Veneta, le Groupe Aksal continue, à travers son pôle luxe ‘Aksal Luxury’, d’imprimer son leadership dans la représentation d’enseignes de renommée mondiale et de grands noms du luxe. Le savoir-faire et l’expertise de premier plan d’Aksal sont aujourd’hui au service d’un portefeuille de plus d’une vingtaine de marques prestigieuses.