Le CESE émet plusieurs recommandations pour assurer une transformation digitale

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) émet plusieurs recommandations sur “La transformation digitale”. Il propose ainsi d’adopter une vision claire avec des objectifs qui orientent vers une transformation digitale inclusive et responsable, d’inclure la totalité de la population marocaine en matière d’accès à la technologie dans un délai de 3 ans et d’augmenter la contribution du secteur TIC à +10% du PIB d’ici 5 ans et lancement d’au moins une “licorne” marocaine.

L’institution recommande également de moderniser les services administratifs, de sorte à digitaliser l’ensemble des procédures administratives dans un délai de 3 ans. A côté, il préconise de donner la priorité au digital comme moyen par défaut de la mise en œuvre des lois, réglementations et services publics. Pour lui, il faut se doter d’un cadre réglementaire complet et adapté en matière de digitalisation et d’améliorer la cybersécurité et la souveraineté numérique

Le CESE ne s’arrête pas là. Il appuie le développement des data-centers souverains nationaux et régionaux, en s’appuyant sur des partenariats public-privé. Il conseille aussi d’œuvrer pour l’émergence d’un écosystème digital marocain en utilisant le levier de la commande publique et des mécanismes de financement innovants. Pour finir, l’institution prône l’accélération du déploiement du paiement mobile et recommande ainsi d’ériger l’Intelligence artificielle en priorité nationale dans le chantier de la transformation digitale