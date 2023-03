L’ACAPS initie les jeunes au monde de la finance

Organisé en partenariat avec la Fondation Marocaine pour l’Education Financière (FMEF) et s’inscrivant dans le cadre des missions de l’ACAPS en matière de promotion de l’éducation financière dans les domaines relevant de son champ d’intervention, cet évènement permet de rapprocher les enfants et les jeunes du monde de la finance.

Dans ce cadre, l’Autorité entend déployer, tout au long de la semaine, plusieurs actions de sensibilisation, dont notamment : l’organisation d’un webinaire sur le thème « Ach Kat3ref 3la Taamine ? » destiné au grand public et sa projection dans plusieurs établissements scolaires, l’animation de sessions de sensibilisation sur l’assurance et la prévoyance sociale dans des lycées et des écoles de la seconde chance , la distribution d’un guide pédagogique sur l’assurance à plusieurs collèges et lycées à travers le Maroc, ainsi que l’organisation de la deuxième édition du jeu interactif « Ach Kat3ref m3a ACAPS » disponible sur la plateforme https://ach-kate3ref-m3a-acaps.ma permettant aux jeunes âgés de 18 à 35 ans de tester leurs connaissances en matière d’assurance et de prévoyance sociale et de remporter des gains en participant au tirage au sort.

Il est à noter que l’évènement « Global Money Week » est une campagne mondiale organisée chaque année par le Réseau international de l’OCDE pour l’éducation financière (OCDE/INFE) visant à sensibiliser les jeunes aux différentes questions financières et à leur donner la possibilité d’acquérir progressivement les connaissances, compétences, attitudes et comportements nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées.