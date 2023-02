Huawei s’apprête à lancer ses nouveaux écouteurs FreeBuds 5i au Maroc

La firme chinoise se prépare à commercialiser sur le marché marocain les tous nouveaux écouteurs sans fil TWS (True Wireless Stereo) certifié Hi-Res, doté d’une longue autonomie et d’un système de suppression active du bruit ANC (Active Noise Cancellation) exceptionnel, le HUAWEI FreeBuds 5i.

La dernière itération de la série HUAWEI FreeBuds offre aux utilisateurs « un son haute résolution avec 28h de lecture musicale et 42dB d’ANC multi-mode. Le tout est également agrémenté d’un design compact et confortable avec une connectivité à deux appareils et une résistance à l’eau IP54 », indique l’entreprise dans un communiqué.

Le HUAWEI FreeBuds 5i est compatible avec différents systèmes d’exploitation, notamment les appareils fonctionnant sous Android et iOS. Le produit sera disponible à partir du 24 février 2023 au prix de 999 MAD sur les plateformes en ligne de Huawei ainsi que chez les revendeurs certifiés.

Enfin, les nouveaux écouteurs offrent des capacités de chargement rapide pour une lecture audio continue de 7,5 heures, qui peut atteindre 28 heures lorsqu’ils sont utilisés avec l’étui de chargement. Avec une recharge rapide de 15 minutes, les utilisateurs bénéficient d’une capacité d’écoute de 4 heures.