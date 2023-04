FMI-Banque mondiale : Les atouts du Maroc exposés à Washington

Un programme diversifié de promotion des atouts et potentialités du pays, piloté par le ministère de l’économie et des finances, a été mis en œuvre aux sièges des deux institutions tout au long de cette semaine. A côté, plusieurs activités sont prévues, mettant en exergue l’attractivité économique, touristique et culturelle du Maroc et devront ainsi contribuer à créer de l’enthousiasme autour de ces réunions de haut niveau prévues dans la ville ocre du 9 au 15 octobre prochain.

Deux pavillons ont été mis en place, en collaboration avec la Maison de l’artisan, au niveau des bâtiments principaux de la Banque mondiale et du FMI, sur une superficie respective de 350 m2 et de 270 m2. Des expositions de photos et d’œuvres sont à également mises en place en collaboration avec la Fondation Nationale des Musée, ainsi que des journées dédiées à la gastronomie marocaine et d’autres activités.

L’édition de Marrakech des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI marque le retour de ce rendez-vous d’envergure en Afrique après celles tenues pour la première fois à Nairobi au Kenya, il y a 50 ans. Près de 14.000 délégués issus de 189 pays membres de ces deux institutions prennent part à ces assemblées qui se tiennent principalement à Washington et, tous les trois ans, dans un pays membre autre que les États-Unis.