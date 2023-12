Energies nouvelles : L’IRESEN expose les grands projets du Royaume à la COP 28

L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) a joué un rôle prépondérant en organisant quatre événements lors de la COP 28, organisée du 30 novembre au 12 décembre aux Emirats Arabes Unis. Sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, certains événements ont été organisés en partenariat avec la plateforme Green Energy Park ou le Centre Régional des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique (RCREEE). En continuité avec les actions nationales du Maroc, ces événements ont consolidé l’influence du pays dans le domaine de la durabilité énergétique, marquant ainsi une avancée notable lors de cette grand-messe.

Mise en avant des technologies de l’hydrogène vert

Le premier Side Event a concerné le volet de l’hydrogène vert à travers la présentation des projets GreenH2A, Green Ammonia, et Power-to-Liquid. Des intervenants des sociétés de renom ont partagé des exemples de grands projets exploitant une capacité d’électrolyse de plusieurs mégawatts à plusieurs gigawatts. Ce programme a été enchaîné par une discussion soulignant l’importance de l’harmonisation entre les alliances d’organisations exportatrices et importatrices d’hydrogène vert, abordant des thèmes tels que la réduction des émissions et les partenariats mondiaux.

Renforcement des compétences pour les technologies propres dans la Région du Moyen-Orient et de l’Afrique

Le deuxième Side Event d’IRESEN, qui s’est déroulée au Pavillon du Centre Régional pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique (RCREEE) et en partenariat avec ce dernier, a souligné l’importance cruciale des programmes de formation sur mesure et des mécanismes de financement pour stimuler l’adoption généralisée des technologies propres dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA). Cette session a réuni des expertes de diverses organisations, offrant des perspectives enrichissantes sur la manière de surmonter les défis dans la mise en œuvre de programmes de renforcement des capacités. Cette initiative marque un pas significatif vers la promotion du développement durable dans la région MEA.

Digitalisation et science des données pour l’énergie

Une troisième table ronde orchestrée conjointement par Green Energy Park et IRESEN a marqué un moment clé au Pavillon du Maroc lors de la COP28. Cette discussion animée a approfondi la compréhension des opportunités offertes par la ‘Digitalisation & Data Science for Energy’, mettant en lumière les avancées essentielles pour optimiser les systèmes énergétiques, intégrer les énergies renouvelables, et renforcer l’accès et la sécurité énergétique. Cette collaboration stratégique a souligné l’importance cruciale de l’innovation et de la coopération pour relever les défis énergétiques actuels, tout en partageant des pratiques exemplaires pour une transition énergétique réussie.

Construction et bâtiments durables

L’IRESEN et Green Energy Park ont également organisé une 4ème session parallèle au Pavillon marocain. Cette initiative, axée la construction et bâtiments durables, a constitué un espace essentiel pour explorer les dynamiques actuelles du secteur de la construction en termes de durabilité. Au cœur des discussions, des solutions innovantes ont été présentées pour réduire l’impact environnemental des constructions, promouvoir des pratiques éco-responsables et contribuer au développement urbain durable. Cette démarche stratégique a mis en avant l’importance cruciale de l’innovation pour créer des infrastructures urbaines résilientes et respectueuses de l’environnement, tout en soulignant les opportunités d’investissement dans des projets de construction durable.