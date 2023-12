Vidéo. Présentation à Casablanca de l’anthologie de la musique andalouse du Maroc

Après un travail qui a duré trois ans, la présentation du projet culturel « l’Anthologie de la musique Andalouse du Maroc », a vu le jour le 5 décembre à Casablanca, un événement culturel qui expose une anthologie complète de la musique andalouse (Al-Ala), prête à être jouée dans le monde entier.

Ce projet, soutenu par le Président Directeur Général du Groupe Addoha, Anas Sefrioui et initié par l’Association des Amateurs de la Musique Andalouse du Maroc (AAMAM), vise à renforcer le rôle de la musique andalouse qui représente un patrimoine immatériel et une composante majeure de l’identité marocaine, il s’inscrit également dans la dynamique de sauvegarde et partage de la culture.

En effet, l’anthologie de la musique andalouse du Maroc a été concrétisée en réunissant les 7 orchestres du Maroc pour réaliser une œuvre majestueuse. Cette réalisation comprend la notation de la musique andalouse, des ouvrages, un disque dur et une clé.

Dans ce sens, plus de 500 heures d’enregistrements ont abouti à plus de 130 heures d’écoute, comprenant la Mchalya Lakbira et les Tawachis Sabaâ, ainsi que les onze nawbas, dont la version originelle de la nawba raml al mayâ dite Raml al mâya el ghazalia, et les deux mayazines al Yatima, à savoir le qoddâm Bawakir al Mayâ. Le résultat de ce travail est une anthologie complète de musique andalouse du Maroc, prête à être jouée dans le monde entier. Elle est accompagnée d’une application permettant d’écouter les enregistrements tout en lisant les paroles et en suivant les notations qui défilent

Lors de la conférence de presse organisée au siège de la galerie de l’Immobilier Prestigia Anfa, le comité de pilotage a exprimé sa gratitude envers Anas Sefrioui, grand amateur d’art et passionné de musique andalouse, et Azzedine Kettani, Président de l’AAMAM, pour le grand soutien et la confiance accordée tout au long de la réalisation de ce projet artistique.

Par la même occasion, Anas Sefrioui a mis en valeur la richesse exceptionnelle du patrimoine musical et artistique, exprimant sa passion pour la musique andalouse et l’amour porté au folklore traditionnel marocain.

Il a également exprimé sa grande volonté de sauvegarder ce patrimoine musical comme un héritage pour les générations futures.

« Mon souhait le plus précieux a toujours été de faire connaitre la musique andalouse et écouter les interprétations de cette musique par des orchestres internationaux », déclare-t-il.

De sa part, Azzedine Kettani, a indiqué que dans le cadre de ce projet « l’AMMAM a compris qu’elle était investie dans une mission important qu’est celle de faire rayonner la musique andalouse du Maroc et en assurer la pérennité en la rendant, accessible aux musiciens, cette mission s’inscrit dans la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI qui valorise la culture ».