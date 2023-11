Vidéo. Les invités marocains saluent la résistance du FIFM

Les acteurs et réalisateurs marocains n’ont pas raté l’occasion de se présenter au FIFM. Certains sont tout à fait d’accord avec sa tenue dans le calme et sans extravagance. « Je suis contente que le festival soit organisé sous cette forme. Il a respecté les conditions et circonstances du moment » a déclaré Souad Khouyi, actrice. Il n’en demeure pas moins que le FIFM reste le point de rencontre, par excellence des professionnels du cinéma du monde entier. « C’est 20 ans de pleine jeunesse. 20 ans, c’est l’âge où on prend son envol. Et pourtant, le cinéma marocain a pris beaucoup de maturité » a déclaré Zakia Tahiri, productrice marocaine.

Et comme le veut la coutume, le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, a présidé un dîner offert par le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture officielle de la 20ème édition du FIFM. Lors de la soirée annonçant l’ouverture officielle du Festival, Fayçal Laaraïchi, vice-président délégué de la fondation du FIFM, a assuré : «Les invités de marque ont toujours prouvé que le 7e art dépasse toutes les barrières, qu’elles soient d’ordre linguistique, culturel ou géographique ». Pour lui, le cinéma est même capable de faire en sorte que les peuples soient unis et réunis.