Vidéo. FIFM : Les membres du jury, entre honneur et responsabilité

Les membres du jury, à prédominance féminine, rappelons-le, et présidé par l’actrice et productrice américaine Jessica Chastain, ont défilé à leur tour, sur le tapis rouge au Palais des congrès, tous honorés de leur présence et leur participation à cette 20e édition. Certains sont venus pour leur première fois au Maroc, comme c’est le cas de Zar Amir, actrice, réalisatrice et productrice franco-iranienne. Ils portent toutefois cette lourde tâche de choisir et trier les meilleurs films. Jessica Chastain explique : «C’est une grande responsabilité que d’être là. Mon rôle essentiel dans ce Festival est que chaque membre du jury soit écouté et valorisé».

Les critères de sélection des films diffèrent ; les goûts et les couleurs ne se ressemblent pas. Evidemment. Tarek Saleh, réalisateur, scénariste et producteur suédois aux origines égyptiennes est avide d’originalité. «Je cherche une histoire qui n’a pas encore été racontée» lance ce membre du jury. Camille Cottin, actrice française, elle, regrette l’absence des projections en plein air cette année ; mais se veut très honorée de faire partie d’un jury remarquable.

Le rayonnement du Maroc à l’international n’est plus à prouver, dans tous les secteurs, à fortiori, dans le domaine de la culture, avec notamment le FIFM. «J’ai toujours entendu parler de ce festival magnifique. J’attends d’apprendre beaucoup du cinéma de chaque personne que j’ai à rencontrer» confie Zar Amir. Tarik Saleh qui a déjà fait un film au Maroc, compte y revenir l’année prochaine pour une autre réalisation. « Le Maroc est ma 2e maison ».