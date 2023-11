Touché par le séisme d’Al Haouz, le Musée Dar el Bacha rouvre ses portes

Le Musée des Confluences Dar El Bacha a rouvert, officiellement, ses portes au public ce jeudi à Marrakech. Et ce, après d’importants travaux de consolidation menés par la Fondation Nationale des Musées (FNM), suite aux dégâts causés par le séisme du 8 septembre dernier.

La réouverture de cet espace muséal emblématique de la Cité ocre s’est faite avec l’organisation de deux expositions si singulières intitulées respectivement : « Un art façonné par le temps : Le bois dans toutes ses formes » et « l’univers de Fatna Gbouri ».

Il est à noter, en outre, que la réouverture de ce Musée intervient après celle du Musée de la mythique Place de Jemaâ El Fna illustrant, ainsi, l’engagement de la FNM à contribuer inlassablement aux efforts de préservation du patrimoine et de promotion de la dynamique touristique, culturelle et artistique de la ville des sept saints.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion le président de la Fondation, Mehdi Qotbi, a dit toute sa joie de voir la FMN pouvoir ouvrir cet espace qualifié de « bijou » d’architecture et d’artisanat du Maroc, louant au passage, l’excellent travail accompli, d’arrache-pied, par les équipes chargées de la consolidation du Musée après le séisme. Et le président d’indiquer que la Fondation va « continuer le travail pour que le Musée Dar Si Said du tissage et du tapis puisse aussi ouvrir ses portes au public et venir ainsi, enrichir cette palette d’offre mise à la disposition aussi bien des Marocains que des touristes étrangers qui viennent visiter notre pays si riche et si merveilleux ».