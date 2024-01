Tanger: Le Centre culturel de Béni Makada ouvre ses portes

Les infrastructures culturelles de la ville de Tanger ont été renforcées avec l’inauguration, mardi, du centre culturel de l’arrondissement de Béni Makada.

Lancé en 2018, ce projet a pour objectifs de promouvoir l’action culturelle dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que de favoriser la promotion culturelle et littéraire à Tanger en mettant en place les moyens éducatifs et culturels nécessaires au niveau de l’arrondissement de Béni Makada.

Fruit d’une collaboration entre le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication – Département de la Culture – et la Wilaya de la région, le centre culturel vise à soutenir les initiatives culturelles et artistiques à Béni Makada, qui constitue l’un des arrondissements les plus denses de Tanger.

Cette structure culturelle, qui s’étend sur une superficie de 4.300 m2, a nécessité une enveloppe budgétaire de plus de 40 millions de dirhams.

Elle comprend un bâtiment conforme à l’architecture traditionnelle marocaine, composé de trois étages et plusieurs installations.

C’est ainsi que le premier étage abrite une bibliothèque, une salle multimédia et des installations administratives, alors que le rez-de-chaussée comprend une grande salle de spectacle d’une capacité d’environ 300 personnes, et une bibliothèque dédiée aux enfants, ainsi qu’un espace d’expositions.

Quant au sous-sol, il abrite un conservatoire de musique et d’art chorégraphique, une salle d’apprentissage de la danse et un studio d’enregistrement.

La cérémonie d’inauguration du centre s’est déroulée en présence de représentants des autorités locales, des responsables de la direction régionale de la culture, et d’acteurs de la société civile, ainsi que d’un parterre de personnalités du monde culturel tangérois.