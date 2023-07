Mouna Hachim présente son dernier ouvrage «Ben Toumert ou les derniers jours des voilés»

L’événement se déroulera le 13 juillet à 19h00 au café “Jardin du Ritz” du Cinéma Ritz. La rencontre sera modérée par Omar Salim, offrant ainsi une opportunité d’échanger et de discuter avec l’auteure sur son nouveau roman.

Mouna Hachim est une chercheuse et femme de lettres marocaine. Elle a obtenu un DEA en littérature comparée de l’université Hassan II de Casablanca et a travaillé deux ans sur un projet doctoral avant de se consacrer professionnellement au journalisme et à la communication.

Elle compte plusieurs publications à son actif, dont son roman “Les Enfants de la Chaouia” (Autoédition, 2004), le “Dictionnaire des noms de famille du Maroc” (Autoédition, 2007) qui a été réédité en 2011 (Casablanca, Edition Le Fennec), et “Chroniques insolites de notre histoire – Maroc, des origines à 1907” (Autoédition, 2016), qui a été publié en français en 2018 sous le titre “Histoire inattendue du Maroc” (Paris, éditions Erick Bonnier). Son dernier roman historique, “Les Manuscrits perdus” (Paris, éditions Erick Bonnier, 2019), a également été très apprécié par les lecteurs.