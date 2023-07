Essaouira s’est métamorphosée. Et c’est grâce aussi au travail par la culture. On en arrive pratiquement à un festival par mois. Le plus visible d’entre eux est celui de Gnaoua, en juin de chaque année. Il constitue le feu d’artifice, le fait de l’action culturelle de cette ville. Résultat: la ville est internationalement connue à…