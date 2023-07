Anas El Baz dans le casting d’un film sud-coréen tourné au Maroc

Un fait plutôt rare qui promet ! Depuis quelques années déjà, il est de plus en plus fréquent que des réalisateurs choisissent le Maroc comme lieu de tournage pour leurs films et autres fictions. En plus des Français et des Américains, nous avons également eu droit aux Chinois. Cette fois, c’est un cinéaste coréen qui vient d’achever le tournage de son dernier opus. Il s’agit de Kim Seong-hoon, qui était présent parmi nous pour le tournage de son film intitulé “Ransomed”.

Le réalisateur en a récemment parlé à Séoul, décrivant le film comme suit : « Mettant en vedette Ha Jung-woo et Ju Ji-hoon, le film raconte l’histoire d’un jeune diplomate sud-coréen chargé de fournir une rançon pour sauver un collègue enlevé au Liban, ainsi que d’un chauffeur de taxi local qui se retrouve impliqué dans cette mission », rapporte le média coréen The Korea Times.

Il se trouve que notre acteur Anas El Baz fait également partie de l’aventure, interprétant un personnage libanais. Néanmoins, le réalisateur semble avoir été séduit par le Maroc. « Le Maroc dispose d’une infrastructure bien établie pour le tournage. J’ai entendu dire que de nombreux films hollywoodiens ont été réalisés ici. L’atmosphère unique et sophistiquée du Maroc correspondait parfaitement à l’ambiance générale de notre film », ajoute la même source. Les médias coréens ne manquent pas d’en parler.

Il est à noter que le film sera projeté début août et mettra en avant le Maroc. Une excellente nouvelle pour notre pays !