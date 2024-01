Clôture des Assises de l’Union internationale de la presse francophone avec la participation du Maroc

Les travaux de la 50e édition des Assises de l’Union internationale de la presse francophone (UPF), tenue dans la capitale sénégalaise Dakar avec la participation d’une centaine de représentants de médias de l’espace francophone dont le Maroc, ont pris fin ce jeudi 11 janvier.

La cérémonie de clôture de cette édition, tenue du 9 au 11 janvier sous le thème “Médias, Paix, Sécurité”, a été présidée par le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, en présence notamment du président de l’Union internationale de la Presse francophone (UPF), Madiambal Diagne.

Durant trois jours, les participants à ces Assises venus de 43 pays de l’espace francophone, ont débattu de plusieurs sujets ayant trait aux relations entre la presse et la sécurité, et ce à travers deux tables rondes portant sur les thèmes “Quelle place et quel rôle pour les médias en temps de guerre ?”, et “comment concilier liberté de la presse et responsabilité”.

Au programme de cet évènement, qui a été ouvert mardi par le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, en présence de l’ancien président du Cap Vert, Jorge Carlos de Almeida da Fonseca, figuraient aussi quatre ateliers sur les thèmes “Désinformation, manipulation: comment résister face aux tentatives de contrôle des médias?” et “Paix et sécurité à l’heure des réseaux sociaux”, “Existe-t-il des médias pour la paix” et “Médias et terrorisme comment informer?”.

Au menu figurait également une demi-journée thématique sur “Médias et enjeux de la sécurité alimentaire” au cours de laquelle les panélistes ont souligné l’importance crucial du rôle des médias dans le traitement de la sécurité alimentaire et dans la résolution des problèmes de l’insécurité alimentaire.

Lors de ces Assises, les participants ont partagé leurs opinions et leurs expériences sur des questions d’actualité et sur le rôle des médias et des journalistes face aux mutations profondes du monde contemporain. Les journalistes ont discuté aussi de leur rôle dans la promotion de la paix et de la sécurité et ont partagé leurs expériences et leurs points de vues sur une certaine autonomie dans l’exercice de leur métier.

Des journalistes, dotés de différentes expériences dans divers secteurs d’activités, ont discuté aussi à propos des aspects négatifs et positifs de la technologie qui affectent de plus en plus profondément le métier journalistique. Les débats ont également analysé la position des médias au sein des réseaux sociaux, qui ont multiplié la quantité massive de communication, parfois au détriment de la qualité de l’information.

Plus de 200 délégués venus de 43 pays francophones dans le monde ont pris part aux travaux de cette édition . Du Maroc; on cite notamment Abdelmounaim Dilami, ancien président de l’UPF internationale et cofondateur et patron du Groupe de presse Eco-Médias, Meriem Oudghiri, Présidente de l’UPF-Maroc et Hassan Alaoui, Cofondateur et directeur de publication de “Maroc diplomatique”, entre autres professionnelles des médias.