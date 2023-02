ChatGpt : l’Intelligence Artificielle qui nous propulse vers le futur

Il est vrai que l’Intelligence artificielle (IA) est très présente dans les médias et les milieux de la tech depuis quelques années déjà, sans que le grand public ne comprenne vraiment quels sont les domaines d’application de cette nouvelle technologie et sans que l’on ne mesure concrètement les avantages et gains substantiels qu’elle peut apporter. Car ce qui compte finalement, c’est le gain compétitif et financier que rapporte toute nouvelle technologie au business.

Gratuit pour la première fois de l’histoire

D’après les experts et les nombreux utilisateurs du logiciel ChatGPT, nous sommes à l’aube de changements impressionnants pour l’économie, la science et la technologie, grâce aux progrès réalisés par l’IA. Et le plus incroyable avec ChatGPT, c’est que l’IA a été pour la première fois de l’histoire disponible avec accès gratuit et ouvert à tous les utilisateurs d’internet à travers le monde. Ainsi, aussi bien les geeks que les non-initiés ont pu utiliser et tester ce logiciel qui fonctionne sur le modèle d’un chatbot (robot capable de mener une conversation avec un utilisateur), comme Siri ou Alexa, avec néanmoins une capacité de produire du contenu ou de synthétiser et analyser des informations avec des performances supérieures à celles de l’être humain dans certains cas. Avec la particularité que ce logiciel est capable d’améliorer ses performances de manière systématique grâce au système de machine learning (apprentissage automatique).

Il est donc possible pour ChatGPT d’écrire un mail, un tweet, un poème, voire un livre sur la base des requêtes de l’utilisateur. Et le résultat peut être remarquable ! De l’avis de professeurs à qui on a soumis des copies de dissertations rédigées par ce logiciel, les travaux réalisés sont d’un excellent niveau. Mais ses capacités ne s’arrêtent pas là. Cette IA est tout aussi capable de résoudre des problèmes de mathématiques, effectuer des opérations comptables ou bien développer des sites web ou des applications. Nous nous sommes prêtés au jeu en demandant à ChatGPT de générer l’image d’un vendeur ambulant marocain en plein New York avec une charrette de marque BMW. Et le résultat est hallucinant en termes de créativité.

Et c’est sans doute ce qui a participé au succès immédiat de cette IA qui a bénéficié d’un engouement très important de la part des utilisateurs. En effet, 5 jours, c’est le temps qu’il a fallu pour que ChatGPT atteigne le chiffre de 1 million d’utilisateurs, quand, à titre de comparaison, Instagram a mis deux mois et demi pour atteindre ce seuil symbolique d’utilisateurs. La vitesse à laquelle la dernière avancée de l’IA s’est introduite dans nos sociétés montre qu’il est urgent de se préparer à cette nouvelle révolution.

Remplacer le cerveau de l’homme

L’IA est en passe de devenir notre assistant personnel, avec la promesse de résoudre nos problèmes professionnels et privés les plus complexes et diversifiés. Alors que les machines puis les robots ont eu pour objectif de remplacer les bras de l’homme, l’IA ambitionne de remplacer son cerveau. Donc ce qui faisait que l’homme était encore irremplaçable est peut-être en passe de disparaître. Malgré la multitude d’opportunités qui vont s’ouvrir avec la généralisation de l’IA, le recours aux outils qu’elle offre risque d’entraîner l’automatisation d’un grand nombre de métiers de cols blancs: rédaction, synthèse, analyse, édition, codage, développement IT, graphisme, architecture, apprentissage, formation… Mais dans le même temps, l’IA permettra aux personnes qui auront compris la puissance de ces outils d’avenir et appris à les maîtriser de développer des compétences et surtout des business. A titre d’exemple, de jeunes entrepreneurs sans moyens financiers pourront facilement développer leur activité en créant leur propre logo ou site web, en ayant des idées de slogans ou de copywriting sans faire appel à des prestataires privés. C’est pour toutes ces raisons qu’il est important de ne pas manquer ce virage technologique décisif pour l’avenir. Il est donc temps de sauter dans le train de l’IA qui file à toute vitesse, au risque de le laisser passer pour de bon… Le Maroc qui a fait de la transformation numérique un des leviers majeurs de sa croissance économique à l’horizon 2025 ne doit pas manquer ce tournant technologique décisif pour son développement. D’ailleurs, le Royaume a toutes les ressources nécessaires pour tirer son épingle du jeu dans ce domaine d’avant-garde qui déterminera les pays qui pourront faire partie du cercle restreint des «digital nation» à l’avenir.

Logiciel adoubé par les géants de la Tech

OpenAI, l’entreprise qui a développé ChatGPT, a été fondée en 2015 par un groupe d’entrepreneurs, dont les cofondateurs sont Sam Altman et le milliardaire touche à tout Elon Musk. Mais Elon Musk a depuis pris ses distances et Sam Altman est le véritable patron actuel de l’entreprise. Avec le succès retentissant de cette IA, qui représente l’avenir des moteurs de recherche, se posent néanmoins quelques interrogations. Est-elle une simple illusion, à l’image du Metavers qui tarde à répondre vraiment aux promesses annoncées par son créateur Mark Zuckerberg, ou bien préfigure-t-elle l’internet de demain ?

Pour Bill Gates, l’un des pionniers de l’informatique, l’IA est «tout à fait révolutionnaire». Selon l’ancien PDG de Microsoft, ce nouvel outil de l’IA présente un haut degré d’innovation et donne un aperçu sur ce que sera internet dans le futur. D’ailleurs, Microsoft, qui est dirigée par Satya Nadella, a déjà investi 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019 et a récemment engagé des discussions pour prendre une participation de 49% pour 10 milliards de dollars. Elon Musk qui a, lui aussi, salué les performances de ChatGPT, a déclaré dans un style propre à lui : «C’est la fin des devoirs à la maison !». Car s’il est considéré comme révolutionnaire et porteur d’opportunités pour un grand nombre de secteurs de l’économie, ce logiciel d’OpenAI secoue le milieu de l’enseignement qui redoute le recours à la triche via ChatGPT pour tous les travaux et recherches à réaliser par les étudiants.