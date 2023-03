ChatGPT: 18% des emplois dans le monde pourraient être informatisés

Selon les économistes de la banque d’investissement américaine Goldman Sachs, 18% des emplois dans le monde pourraient être informatisés, les effets se faisant plus profondément sentir dans les économies avancées que dans les marchés émergents.

Les employés administratifs et les avocats devraient être les plus touchés, ont déclaré les économistes, par rapport au “peu d’effet” observé sur les professions exigeantes physiquement ou en plein air, telles que les travaux de construction et de réparation. Aux États-Unis et en Europe, environ les deux tiers des emplois actuels “sont exposés à un certain degré d’automatisation de l’IA”, et jusqu’à un quart de l’ensemble des emplois pourrait être entièrement effectué par l’IA, estime la même source.

Si l’intelligence artificielle générative « tient ses promesses, le marché du travail pourrait être confronté à des perturbations importantes », ont écrit les économistes. Le terme fait référence à la technologie derrière ChatGPT, qui a fait récemment sensation dans le monde.

ChatGPT, qui peut rédiger des essais, a déjà incité de nombreuses entreprises à repenser la façon dont les gens devraient travailler au quotidien. Son développeur a dévoilé, mars courant, la dernière version du logiciel derrière le bot, GPT-4. La plate-forme a rapidement impressionné les premiers utilisateurs par sa capacité à simplifier le codage, à créer rapidement un site Web à partir d’un simple croquis et à réussir des examens avec des notes élevées.

La poursuite de l’utilisation d’une telle IA entraînera probablement des pertes d’emplois, ont écrit les économistes de Goldman Sachs. Mais ils ont noté que l’innovation technologique a historiquement créé une croissance de l’emploi à long terme. L’adoption généralisée de l’IA pourrait à terme augmenter la productivité du travail – et augmenter le PIB mondial de 7% par an sur une période de 10 ans, selon Goldman Sachs. “Bien que l’impact de l’IA sur le marché du travail soit susceptible d’être important, la plupart des emplois et des industries ne sont que partiellement exposés à l’automatisation et sont donc plus susceptibles d’être complétés que remplacés par l’IA”, ont ajouté les économistes.