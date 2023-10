Casablanca : Ces voies seront interdites à la circulation ce dimanche 

À l’occasion de la tenue de la 14ème édition du Marathon international de Casablanca, ce dimanche 29 octobre, la Commune de la ville blanche a décrété l’interdiction de la circulation des véhicules dans différentes artères de la ville, entre 7h00 et 13h00.

Voici la liste des voies concernées par l’interdiction :

Boulevard de Bouskoura, boulevard des Préfectures, boulevard Omar Al Khayyam, boulevard Sidi Abdellah Khalil, promenade universitaire, avenue Mohamed Tayeb El Nasiri, boulevard Oued Oum Rabia, boulevard Sidi Abderrahmane, boulevard Abdelhadi Boutaleb, route Sidi Abderrahmane, boulevard de l’Océan Atlantique, boulevard La Corniche, boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah, boulevard des Almohades, avenue des FAR, avenue Pasteur, avenue de l’Ambassadeur Ben Aicha, boulevard Moulay Slimane, boulevard El Maamoura, boulevard Moulay Ismail, boulevard de la Grande ceinture, Rue Sidi El Soufi, boulevard de l’Aéropostale et boulevard Al Abtal.

La commune précise également que des panneaux concernant l’interdiction de la circulation seront installés au niveau des rues concernées.

L’événement, fruit d’un partenariat entre la commune de Casablanca et un ensemble de partenaires majeurs, dont la Wilaya de la région de Casablanca-Settat, le Conseil de la Région de Casablanca-Settat, le Conseil Préfectoral de Casablanca, la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme à travers la ligue d’Athlétisme de Casablanca et la société de développement local, Casablanca Events et Animation, promet d’être une journée de célébration sportive et d’engagement citoyen, indiquent les organisateurs.